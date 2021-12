Giarre, formate le Commissioni consiliari ed eletti i presidenti

CATANIA – Si è aperta con la surroga della consigliera dimissionaria Antonella Santonoceto, che ha lasciato il posto a Gabriele Di Grazia, la prima seduta di consiglio comunale a Giarre, ieri sera, presieduta da Giovanni Barbagallo. Nella stessa seduta i neoconsiglieri hanno proceduto alla nomina dei componenti delle cinque Commissioni consiliari permanenti ed all’elezione dei presidenti e dei vicepresidenti di ciascuna commissione.

Prima Commissione consiliare (Segreteria, Affari Generali, Organizzazione dei Servizi): Santo Primavera (presidente), Antonio Camarda (vice presidente), Vincenzo Silvestro, Salvo Mauro e Leo Patanè; seconda Commissione consiliare (Sviluppo Economico, Economia, Lavoro): Antonio Camarda (presidente), Angelo Spina (vice presidente), Angela D’Urso, Sebastiano Cavallaro e Francesco Vitale; terza Commissione consiliare (Bilanci annuali e pluriennali e Tributi): Alfio Bonaventura (presidente), Salvo Cantarella (vice presidente), Tania Spitaleri, Santo Primavera e Leo Patanè; quarta Commissione consiliare (Istruzione, cultura): Vincenzo Silvestro (presidente), Gabriele Di Grazia (vice presidente), Raffaele Musumeci, Salvo Cantarella e Alfio Tomarchio; quinta Commissione consiliare (Pianificazione, assetto e difesa del territorio): Gabriele Di Grazia (presidente), Sebastiano Cavallaro (vice presidente), Alfio Bonaventura, Antonio Camarda e Francesco Vitale.

“È stata una bella affermazione quella di ieri in consiglio comunale – commenta il presidente Giovanni Barbagallo – in quanto siamo riusciti, in un’unica seduta, a votare la griglia dei componenti delle commissioni ma anche i presidenti ed i vicepresidenti delle cinque Commissioni permanenti. Abbiamo messo in atto un processo semplificato che ha consentito all’ente di evitare la convocazione delle cinque Commissioni e di conseguenza di risparmiare i gettoni di presenza per i vari componenti. Naturalmente auguro ai presidenti ed ai componenti delle Commissioni un buon e proficuo lavoro – conclude Barbagallo – Dobbiamo essere tempestivi affinché questo consiglio sia sempre più operativo e pronto a rispondere alle tante esigenze della città e dei cittadini”.



