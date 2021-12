Il libro mastro della droga: le richieste di pena del pg

Tutto è partito da una sorta di libro mastro della droga trovato a casa di Salvatore Panassiti. Comincia da qui l’inchiesta antidroga denominata Salette scattata nell’autunno dei 2018. Il gruppo di spaccio sarebbe stato ‘gestito’ da Giovanni Geraci, detto Cicitta, e che aveva base logistica nella casa di Passaniti in via Santa Maria de Le Salette a San Cristoforo. A documentare gli affari le telecamere piazzate dagli investigatori nell’oratorio presente nella via che porta dritto in via Della Concordia. Per i carabinieri ci sarebbe stata l’ombra del clan Cappello, visti i rapporti passati con il boss Massimiliano Salvo ‘u carruzzeri.



È a un punto di svolta il processo d’appello, stralcio abbreviato. La gup in primo grado ha condannato con pene pesantissime gli imputati: da 20 a 9 anni. Il pg Antonio Nicastro, al termine della requisitoria ha chiesto alla Corte d’Appello di Catania alcune riduzioni di pena, mentre per tre le conferme della sentenza di primo grado. Ecco nel dettaglio le richieste del magistrato: Salvatore Panassiti, riforma a 14 anni, Giovanni Geraci, riforma a 12 anni, Carmelo Andrea Musumeci, riforma a 7 anni e 4 mesi, Gaetano Lauceri, conferma a 9 anni e 4 mesi, Maurizio Barone, conferma a 12 anni, Santo La Ferlita riforma a 9 anni, Giovanna Carmelina Bartolotta conferma a 9 anni e 4 mesi.



