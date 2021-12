Incendio in una casa a Londra: morti 4 bambini

LONDRA – Tragedia in una casa a Sutton, nella zona sud di Londra. In un incendio divampato in un’abitazione sono morti quattro bambini. Il portavoce dei vigili del fuoco, Andy Roe, ha raccontato che per domare le fiamme sono stati impiegati otto mezzi e circa sessanta uomini.

Quando i pompieri sono entrati nella casa dove le fiamme si sono sviluppate per tutto il piano terra i bambini erano già privi di conoscenza ma ancora vivi. Il decesso è avvenuto al loro arrivo in ospedale. Ancora ignote le cause del rogo che ha distrutto l’abitazione. Oltre ai vigili del fuoco sul posto si sono recati anche gli uomini della sezione omicidi della polizia londinese.



