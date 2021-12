PALERMO – Incidente stradale lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, tra gli svincoli dell’aeroporto ‘falcone-Borsellino’ e Carini. Coinvolti quattro veicoli: sull’autostrada si registrano le prime code.

Sul posto sono presenti il personale Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI