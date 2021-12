La dea bendata premia la Sicilia, vincite al 10eLotto

PALERMO – Il 10eLotto premia la Sicilia: nel concorso del 16 dicembre, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Palermo ha centrato 9 Oro da 50mila euro grazie a una giocata da 3 euro. Si festeggia anche a Partanna, in provincia di Trapani, con un 6 Oro da 6.250 euro, per un bottino complessivo della regione che supera i 56mila euro in regione. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito quasi 22,8 milioni in tutta Italia, per un totale di oltre 4 miliardi dall’inizio dell’anno.



