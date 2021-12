Lampedusa, la barca si capovolge: una donna annega

Ancora una tragedia a Lampedusa, ancora uno sbarco con il dolore, la morte e la violenza di una fine. Una donna è morta sotto gli occhi del figlio. Annegata, a largo di Lampedusa, dopo il viaggio della speranza che entrambi stavano compiendo verso le coste siciliane. Secondo una prima ricostruzione, l’imbarcazione si è rovesciata mentre arrivavano i soccorsi. E si è compiuto il tragico epilogo. Inutili i tentativi di salvarla che sono proseguiti dopo l’arrivo al molo Favaloro. Non si sa ancora il nome, non si conosce l’età. Ma era una donna giovane, secondo quanto raccontano dall’isola.

Ci sono stati sei sbarchi nelle ultime 24 ore a Lampedusa, per un totale di quasi 500 persone trasferite all’interno dell’Hot Spot, informa una nota del Comune: “Questa notte nel corso di un soccorso in mare a largo dell’isola, una imbarcazione a bordo della quale erano i migranti si è capovolta: 26 persone sono state recuperate, 25 sono salve una purtroppo è morta dopo i diversi tentativi di rianimazione da parte del personale di soccorso. La vittima era una donna che si era messa in viaggio con il proprio figlio di circa 14 anni. ‘Ancora oggi si continua a morire nel Mediterraneo – dice il sindaco Totò Martello – una ennesima morte che si poteva e si doveva evitare e che invece sarà un altro numero che si somma ad un lungo elenco, nel silenzio dell’Europa e dell’Italia. Un silenzio che sembra essere rotto solo da Papa Francesco, che continua a chiedere al mondo di uscire da questa atroce indifferenza'”.

Parla di indifferenza, il sindaco Martello e ha ragione. Lampedusa è davvero un’isola, come altre, prigioniera di una drammatica solitudine. L’attenzione si accende, sempre più flebilmente, in calce alle tragedie. Poi scompare. E le persone continuano ad annegare. Come questa madre morta sotto gli occhi del figlio.



