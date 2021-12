Manovra, maxi emendamento del governo su Irpef, bollette e bonus

In arrivo aiuti per alcuni settori particolarmente in crisi a causa della pandemia: ecco le novità

ROMA – Dal taglio di Irpef e Irap al rifinanziamento, con 68 milioni, del bonus tv: il governo presenta in Senato un emendamento omnibus che recepisce l’intesa sulle tasse, compresa la decontribuzione per un anno “in via eccezionale”, e anche sulle bollette. Arrivano una serie di novità, dalla riscrittura del patent box alle nuove norme “salva-comuni”.

Tra i temi affrontati dal governo anche il Giubileo, la proroga del programma Strade sicure e fondi per le scuole dell’infanzia paritarie e per le regioni colpite dagli incendi della scorsa estate. Nasce anche un fondo ad hoc da 150 milioni nel 2022 per aiutare i settori del turismo, dello spettacolo e dell’auto.



