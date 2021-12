Motta, Natale in arancione, Carrà: “Vaccinatevi”

MOTTA SANT’ANASTASIA. Sarà un Natale in arancione per i cittadini di Motta Sant’Anastasia. La Regione ha infatti istituito da domani la orange zone per il comune etneo. “Da quello che mi è stato spiegato – dice il sindaco Anastasio Carrà – la zona arancione è scattata per il numero di immunizzazione che deve raggiungere l’80%. Qui, invece, siamo fermi al 77%. A livello di contagi, siamo a 61 positivi con 4 ospedalizzati. Il mio appello, che sto facendo dall’inizio della campagna, è quello di vaccinarsi perché è l’unico mezzo per sconfiggere questo virus. Nei giorni scorsi ho fatto la terza dose. Ho voluto postare sui social la foto della somministrazione per poter dare l’esempio e poter magari convincere ancora gli indecisi ad andare nel nostro punto vaccinale. Vaccinarsi può essere il più bel regalo di Natale che si può fare a noi stessi e ai nostri cari”.

Intanto il provvedimento prevede il mantenimento della zona rossa fino al 27 dicembre, poi in base ai parametri che saranno forniti al Governo Musumeci si deciderà se prorogare il provvedimento oppure no. La strada, dunque, è solo una. “Vaccinatevi”, dice ancora Carrà.

Attualmente in provincia di Catania è in zona arancione anche Militello In Val di Catania. Fino al 20 dicembre.



