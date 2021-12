Palermo 2022, vertice romano senza la Dc: scoppia la polemica

PALERMO – Vertice romano del centrodestra: la Dc non ci sta. “Apprendiamo dalla stampa che sarebbe stato convocato a Roma un vertice per decidere chi dovrebbe essere a Palermo il candidato sindaco Buon lavoro e buona fortuna”, si legge nella nota. “La Democrazia Cristiana non accetterà mai decisioni prese in tavoli politici dove non sarà coinvolta nelle fasi preparatorie e programmatorie”, conclude la nota a firma del vice segretario regionale Pippo Enea.



