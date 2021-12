Palermo, l’orchestra del Gattopardo suona all’hub vaccinale della Fiera

Si è anche tenuto il minuto di silenzio per le vittime di Ravanusa

PALERMO – Note di violino, chitarra, flauto, pianoforte suonate nell’hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Mezz’ora di concerto e a seguire il minuto di silenzio in memoria delle vittime di Ravanusa.

Mattinata di emozioni con ragazzi dell’Orchestra del Gattopardo, 13 studenti della scuola media statale Giuseppe Tomasi di Lampedusa di Santa Margherita Belice (Agrigento), che si sono esibiti fuori dai corridoi vaccinali, nell’area di attesa post-somministrazione.

Un mini-concerto di mezz’ora, dedicato al personale sanitario impegnato nel contrasto al Covid, per raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare nell’ambito della maratona Telethon. I componenti dell’orchestra, dagli 11 ai 13 anni, accompagnati dal coordinatore dell’indirizzo musicale Salvatore Rinaldo e dai loro insegnanti di musica, hanno suonato davanti al commissario Covid di Palermo, Renato Costa, e agli utenti dell’hub, portando il saluto anche del dirigente scolastico Girolamo Piazza, che non ha potuto essere presente.

Gli alunni della scuola, che da anni sostiene la raccolta fondi di Telethon, hanno allestito un banchetto con i gadget della Fondazione, tra cui i cuori di cioccolato e le candele Telethon: il ricavato andrà a sostegno della ricerca. In più, per i giovanissimi orchestrali, l’emozione di tornare a suonare davanti a tante persone per la prima volta dall’inizio della pandemia.



