Palermo, piazza della Pace ancora liquami in strada

PALERMO – Non trovano pace gli abitanti di Borgo Vecchio, con il continuo svernamento di liquami per strada, precisamente a piazza della Pace.

Il problema, come ormai noto, è nato a seguito dei lavori per la realizzazione dell’anello ferroviario e a causa dell’inadeguatezza del sistema fognario, la zona è oggetto di quotidiani allagamenti misti di acque di falda (pulita), liquami e melma dalla fognatura

La scorsa settimana i residenti si sono anche recati a Palazzo delle Aquile per chiedere risposte concrete all’Amministrazione comunale, che da anni non opera per risolvere il problema che, regolarmente si ripresenta.











