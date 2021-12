Palermo, salvato il gattino che stava per morire FOTO

Forse per qualcuno non sarà una notizia, ma per noi lo è, quella di un gattino salvato dai vigili del fuoco dopo che era rimasto intrappolato nel vano del motore. La storia è apparsa sulle pagine social dei vigili del fuoco di Palermo, qualche ora fa. Una breve didascalia: “Palermo. Con i cuscini pneumatici per sollevare un’auto e liberare un gatto intrappolato dentro il vano motore. Il salvataggio sulla SS113 ad Altavilla Milicia (PA)”. E’ una cosa consueta, purtroppo, con il freddo. I gattini cercano riparo al caldo e si infilano nel motore, spesso, con esiti fatali.

Perché, per noi, è una notizia importante e le diamo dignità di racconto? Almeno per due motivi. Perché pensiamo che sia un atto profondamente umano amare gli animali, almeno cercando di sforzarci, anche se è difficile, di raggiungere l’amore con cui loro amano noi. E pensiamo pure che sia giusto riportare le storie in cui questo rapporto ha cose belle da mostrare. E perché ci piace sottolineare, ancora una volta, la forza e la generosità dei vigili del fuoco. Che scavano sotto le macerie, dopo immani tragedie, ma riescono anche a occuparsi di una piccola anima che miagola per essere liberata.



