Passalacqua-Moncalieri al PalaPadua di Ragusa

Il Palaminardi necessita di alcuni lavori di messa in sicurezza che in questi giorni sono in corso di effettuazione

A causa dell’indisponibilità del Palaminardi, che necessita di alcuni lavori di messa in sicurezza che in questi giorni sono in corso di effettuazione da parte dell’amministrazione comunale, il match di domani sera tra Passalacqua Ragusa e Akronos Moncalieri, valido come undicesima giornata del campionato di Serie A1 di basket femminile, si disputerà al PalaPadua di Ragusa. La partita, anziché alle ore 20,00, prenderà il via alle ore 20,30. Per i non abbonati sarà regolarmente attiva la biglietteria, con un’unica tipologia di biglietto, del costo di 7 euro. La fine dei lavori al Palaminardi è prevista per il prossimo 20 dicembre. La società biancoverde si scusa con i propri tifosi e appassionati per il disagio.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI