L’esplosione a Ravanusa, raccolta fondi per ricostruire gli alloggi distrutti

E’ partita una vera e propria gara di solidarietà dopo la tragedia che ha colpito Ravanusa. Una raccolta fondi per la ricostruzione degli alloggi crollati nell’esplosione sabato scorso è già stata avviata dalla Protezione civile della Regione Siciliana, che ha attivato un conto corrente bancario dedicato per le donazioni. Questo l’Iban: IT 18 B 02008 04625 000105458608. Il bonifico deve essere intestato a Regione Sicilia Protezione Civile – Causale: Donazioni Ravanusa.

L’iniziativa del Comune

Anche il Comune di Ravanusa, manifestando la propria vicinanza alle famiglie colpite, ha dato il via alla raccolta fondi ‘Rialzati Ravanusa’, organizzata dall’amministrazione comunale e dall’I. C Manzoni. In questo caso, l’iban per dare il proprio contributo è IT63Z0103083070000004395766

