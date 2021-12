Truffe durante il lockdown, ai domiciliari lo Scarface catanese

ROVIGO – Alcuni mesi fa William Cerbo, il catanese con la fissazione per Scarface, è tornato alla ribalta delle cronache giudiziarie per l’arresto nel blitz Zona Rossa della Guardia di Finanza veneta per essere coinvolto in un’associazione a delinquere finalizzata a una serie di truffe a noti marchi del settore alimentare durante i mesi del lockdown. Il mito di Tony Montana lo ha portato fino a Milano, nel suo lussuoso appartamento infatti i finanziari hanno trovato quadri e gigantografie dedicate al personaggio interpretato da Al Pacino nel film cult di Brian De Palma. Dopo che il Tribunale ha respinto il ricorso della difesa e confermato l’ordinanza in carcere del gip, gli avvocati dell’indagato hanno fatto istanza per la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari. Il gip di Rovigo l’ha accolta e ha concesso gli arresti domiciliari a Cerbo. Soddisfatti i due legali, Alessandro Coco, del foro di Catania, e Vincenzo Giorgio Cotroneo, del foro di Milano. A ottobre è arrivata per William Cerbo la condanna in appello – riformata rispetto al primo grado – nel processo Scarface, in cui è ritenuto la mano finanziaria del clan Mazzei di Catania.



