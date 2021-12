Vaccini, nuova circolare sulle dosi booster

ROMA – Il ministero della Salute ha emanato una nuova circolare che disciplina le somministrazioni dei richiami dei vaccini anti-Covid. Importanti le linee guida sopratutto per i vaccini da iniettare nei bambini.

Vaccino Pfizer per i bambini

In particolare, nei bambini per la fascia d’età tra 5 e 11 anni che compiranno il dodicesimo anno di età dopo aver ricevuto una prima dose di vaccino Pfizer, è possibile completare il ciclo primario di vaccinazione, nel rispetto delle tempistiche previste, somministrando una seconda dose di vaccino con la stessa formulazione della prima dose.

La seconda dose è prevista a tre settimane dalla prima. Inoltre, si sottolinea nella circolare firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, “in caso di pregressa infezione da SARS-CoV-2 confermata o in caso di infezione successiva alla somministrazione della prima dose, restano valide le indicazioni previste al riguardo per i soggetti di età pari o superiore a 12 anni”.

Richiamo anche per ReiThera

La nuova circolare del ministero della Salute’ prevede che anche per i soggetti vaccinati in Italia nell’ambito della sperimentazione clinica con il vaccino ReiThera, sarà possibile procedere con la somministrazione di una dose di richiamo (booster) di vaccino a m-RNA, nei dosaggi autorizzati per la stessa, a distanza di almeno 5 mesi dall’ultima dose ricevuta. La somministrazione di tale dose di richiamo è idonea al rilascio della relativa certificazione verde Covid-19.

Vaccino Covid-eVax-Takis

In relazione ai soggetti partecipanti alla sperimentazione Covid-eVax-Takis e che all’apertura dei codici non siano risultati nel braccio placebo, “si applica quanto indicato per i soggetti vaccinati all’estero con vaccino non autorizzato da EMA”. I soggetti che hanno ricevuto il vaccino sperimentale Takis possono dunque ricevere una dose booster con vaccino mRNA, a partire da 28 giorni e fino a 6 mesi dal completamento del ciclo primario. Superati i 6 mesi, così come in caso di mancato completamento del ciclo, si può procedere con un ciclo vaccinale primario con vaccino mRNA.



