Covid, stop ai furbetti nelle scuole: obbligo vaccinale anche per gli assenti

Dal 15 dicembre è scattato l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, alcuni pensavano che assentandosi sarebbero stati esenti da questo obbligo, ma non è così. Chi non si sarà sottoposto al vaccino sarà sospeso dal servizio e, di conseguenza, non riceverà lo stipendio.

È quanto stabilito in una circolare dal capodipartimento dell’Istruzione, Stefano Versari, ribadisce che la vaccinazione per prof, Ata e dirigenti scolastici è da considerarsi obbligatoria, a prescindere che il prof sia presente o meno. A meno che non rientri in uno dei casi di esclusione previsti espressamente dalla norma.

Il compito di controllare è sempre a carico del dirigente scolastico, che dovrà garantire che chiunque, tranne chi è esentato per motivi di salute, sia vaccinato.



