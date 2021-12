Fidelia Torrenova di nuovo in campo per ospitare Pozzuoli

Per la prima volta da un mese a questa parte, Torrenova torna in campo la dopo un’intera settimana di allenamenti

Per la prima volta da un mese a questa parte, torna in campo la Fidelia Torrenova dopo un’intera settimana di allenamenti. La squadra di coach Bartocci, che dopo 28 giorni non ha affrontato un turno “infrasettimanale”, ospiterà alle 18 di domani – Domenica 19 dicembre – la Virtus Pozzuoli nell’ultima gara del 2021 nel match valido per la 13° giornata del Girone D del campionato di Serie B.

PALLA A DUE – Gli arbitri del match saranno Giacomo Fabbri ed Indro Spinelli, entrambi di Roma (RM)

PRECEDENTI – Sarà una sfida inedita tra le due formazioni, mai affrontatesi prima nella loro storia.

EX – Non ci sono ex tra le due squadre.

DICHIARAZIONI – Queste le parole di coach Bartocci alla vigilia del match: «Pozzuoli è una squadra insidiosa, piena di elementi interessanti mixati bene da coach Spinelli. Nonostante siamo reduci da una settimana piena di allenamenti, siamo sempre alle prese con piccoli problemi che limitano alcuni dei nostri ragazzi e non riusciamo ad allenarci con l’intensità che vorremmo. Contro la Virtus dovremo essere bravi ad entrare con la giusta testa nel match, gestendo i ritmi nella giusta maniera».

DIRETTA – Sarà possibile vedere il match su LNP PASS, il canale streaming a pagamento di Lega Nazionale Pallacanestro, al link www.lnppass.legapallacanestro.com. È possibile scaricare l’applicazione LNP PASS su App Store di iTunes per la App su SMARTPHONE e TABLET, così come su Google Play per chi avesse un dispositivo smartphone (e/o tablet) Android.

