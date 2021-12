GesanCom Fly Marsala: oggi sfida contro Palermo

MARSALA – Torna a giocare al PalaBellina, nella penultima giornata di regular season del Campionato di B2 di Volley Femminile girone P, la GesanCom Fly Volley Marsala che sabato 18 dicembre affronterà l’ U.S. Volley Palermo di Coach Linda Troiano. Il Team palermitano, in questa prima parte di campionato, non è riuscito a racimolare punti ed occupa l’ultimo posto in classifica grazie anche al fatto di aver costruito una squadra molto giovane con lo sguardo al futuro.

Le libellule biancoazzurre di Coach Marco Adornetto, come nel turno precedente, terranno i piedi ben piantati a terra anche solo per il fatto che non esistono avversarie che giocano per la sconfitta e visti i set ceduti durante il campionato, saranno altamente concentrate cercando di ottenere il massimo dalla prestazione. Capitan Scirè e Compagne hanno già affrontato il Volley Palermo in un triangolare pre-campionato, ed in quell’occasione le ragazze di Linda Troiano resero la vita difficile alle biancoazzurre lilibetane.

La diretta streaming dell’incontro, con inizio dalle 18.00, sarà possibile seguirla, sabato 18 dicembre, dal profilo Facebook “Fly Volley Marsala” con la telecronaca di Oreste Pino Ottoveggio. Dirigerà la gara la Sig.ra Vincenza Damiano coadiuvata dalla Sig.ra Milena Pazzi.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI