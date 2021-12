“Istituire assessore alla sicurezza”: proposta di MisterbiancOltre

MISTERBIANCO – “Istituire una delega assessoriale alla sicurezza e legalità”, questa la proposta fatta dal capogruppo di “MisterbiancOltre” Ernesto Calogero, durante il Consiglio Comunale Straordinario indetto, a seguito del tragico omicidio della giovane Jenny Cantarero, per contrastare ogni forma di violenza e per promuovere delle azioni in favore della sicurezza e legalità. Istituire un assessorato dedicato alla Sicurezza ed alla Legalità- spiega il consigliere Ernesto Calogero- è stato un punto fermo della scorsa campagna elettorale. Ho sempre creduto, insieme a tutta la coalizione che mi ha sostenuto, che istituire in maniera formale un assessorato dedicato, potesse dare la continuità ad un impegno ben preciso. La delega darà la possibilità di interagire con le Istituzioni competenti al fine di rafforzare la presenza dei carabinieri nel nostro comune, oggi in numero assolutamente insufficiente per poter garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini misterbianchesi. Sono particolarmente felice che la nostra proposta sia stata accolta all’unanimità da tutto il consiglio -prosegue Calogero- non soltanto dall’opposizione compatta, ma anche dalla maggioranza che ha dato un bel segnale di buon senso nei confronti del paese. MisterbiancOltre, con me ed i consiglieri Strano e Panepinto, vuole dare il proprio contributo ad una città che per troppo tempo ha subito violenza territoriale ed illegalità diffusa che ha portato, non dimentichiamolo, allo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Con questa delega si ha, inoltre, la possibilità di innalzare quelle difese necessarie a tutela dell’attività amministrativa dell’ente proprio per evitare – conclude il Consigliere Calogero – che azioni malavitose possano insinuarsi tra le maglie del comune.

Un plauso ed un ringraziamento, oltre a tutti i colleghi consiglieri, va alle associazioni del territorio ed ai cittadini che ieri sono intervenuti e che, con le loro proposte, hanno dato un valido contributo alla nostra comunità.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI