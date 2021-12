Meteo, in Sicilia crollano le temperature: le previsioni

Graduale irruzione di aria fredda dai Balcani in tutta Italia. Peggiora al Sud, con precipitazioni sparse sulla Sicilia, soprattutto sul palermitano e sul messinese. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto dell’Isola. Venti forti al Sud, mar Ionio agitato: temperature in discesa in tuttaa la regione.

Le previsioni nel resto d’Italia

Aria fredda dalla Russia. Giornata prevalentemente asciutta, ma con cielo coperto sulle pianure del Nord (molto freddo anche di giorno) e a tratti anche su Puglia e Basilicata. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Soleggiato altrove. Venti dai quadranti settentrionali.

