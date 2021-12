Palermo, Filippi: “Soddisfare i tifosi prima di noi stessi”

PALERMO – L’ultimo match prima del giro di boa del girone C di Serie C è Palermo-Bari, sfida in programma domenica 19 dicembre alle 14.30 allo stadio “Renzo Barbera”. Seconda contro prima, seppur con otto punti di differenza, sarà l’incontro di cartello del weekend in terza divisione quello del capoluogo siciliano. Giacomo Filippi, tecnico dei rosanero, alla vigilia della gara è intervenuto nella consueta conferenza stampa: “Concordo sul fatto che il derby perso in questa maniera ti lascia sempre dei segni e dobbiamo essere bravi a coprirli immediatamente perché rimangono e dobbiamo superare questa battuta d’arresto. La cosa positiva è che subito dopo c’è una partita di cartello, quindi dobbiamo essere pronti ad alzare l’asticella per combattere con la prima della classe, meritatamente. I numeri dicono che il Bari è una squadra forte, che nell’ultimo periodo sta andando anche in progressione. Non sono d’accordo sul fatto che questa squadra non abbia geometrie o deve aumentare il giro palla. Sono convinto che i rosanero hanno fatto delle ottime prestazioni, mentre in altre gare è venuto a mancare. Oggi il nostro punto da analizzare è quello di essere più costanti e mentenere la stessa identità e concentrazione, sia in casa che fuori. È inammissibile alternare prestazioni”.

INFERMERIA

Sulle condizioni di Nicola Valente, il tecnico dei rosanero ha chiarito: “Valente ieri ha accusato un piccolo fastidio muscolare-tendineo, oggi ha provato e non era nel pieno della forma. Quindi valuteremo se convocarlo o meno nelle prossime ore”.

Sugli ex della sfida contro i Galletti invece: “Perrotta e Floriano? Floriano in quest’ultimo periodo ha giocato poco, però è motivato e si sta allenando bene. È normale che quando incontri la tua ex squadra dove hai fatto molto bene e hai lasciato un bel ricordo, vuoi metterti in evidenza. Stessa cosa per Perrotta, per questo saranno entrambi della partita”.

SUL DERBY

“Il derby è una partita fondamentale – ha proseguito il tecnico rosanero – perché è una sfida che va a toccare tanti aspetti, da quello mentale che ci portava alla sfida col Bari in una certa maniera o in un’altra maniera. Per questo ritenevo il derby fondamentale. Ai fini della classifica tutte le partite sono importanti, ma non sono determinanti. Quella di domani per noi conta tanto, perchè se vogliamo rimanere ambiziosi bisogna giocare per vincere. Io non sono bravo a preparare le partite per non vincere. Che si chiami Bari o Monopoli non cambia, poi il campo dice la sua”.

DUBBI DI FORMAZIONE

In merito a una delle soluzioni attuabili sulla formazione rosanero in vista del Bari, Filippi ha spiegato: “Buttaro da esterno? Può essere una soluzione a destra, così come lo può essere Accardi. Vedremo cosa meglio proporre domani”. Il tecnico dei rosanero, a causa delle assenze forzate di Almici e Luperini, dovrebbe schierare i suoi con il 3-4-1-2, sfruttando Silipo come trequartista alle spalle di Brunori e Fella.

SUI TIFOSI

“Non so perché non si riescano a infiammare i tifosi. La cosa che dobbiamo fare – ammette Filippi – è quello di andare sempre in campo e cercare di soddisfare i nostri tifosi prima che noi stessi. Facendo questo sono convinto che la gente ammiri il nostro cammino, il nostro orgoglio e la nostra voglia. Solo così possiamo fare avvicinare la gente allo stadio”.



