Palermo, la giunta in conclave per il piano di riequilibrio

PALERMO – La Giunta comunale di Palermo è riunita a Palazzo delle Aquile per esaminare la proposta di delibera di approvazione del Piano di riequilibrio da sottoporre al Consiglio. Secondo l’intera Giunta, “la delibera si basa sui dati forniti da tutti gli uffici ed è predisposta dal direttore segretario generale competente per tale adempimento. Esistono tutte le condizioni per approvare questo importante strumento finanziario, utilizzando le modifiche normative e le risorse messe a disposizione dal governo nazionale in considerazione anche della crisi di sistema di tutti i comuni della Sicilia e della crisi di numerose altre città metropolitane d’Italia”.

“L’intenzione della Giunta – spiega una nota del Comune – è di valorizzare questo momento così impegnativo per procedere a una profonda trasformazione dell’apparato comunale e della sua capacità di riscossione con l’obiettivo di rendere sempre più efficienti i servizi ai cittadini dotandosi delle necessarie risorse economiche. È una straordinaria occasione utile certamente per la Palermo del futuro”.



