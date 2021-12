Palermo, nuovi partecipanti alla sfida elettorale di primavera

PALERMO – C’è un nuovo attore sul palcoscenico delle elezioni amministrative di Palermo. In vista del voto di primavera qualcosa si muove sul fronte dei movimenti civici e così un incontro dell’associazione Elettori per la partecipazione democratica è stato il momento giusto per mettere in campo una piattaforma programmatica per la formazione di una lista civica.

“Una lista civica per Palermo”

“Palermo è in un momento particolare della sua vita – dicono gli animatori dell’iniziativa -. Il declino della Regione non può non avere un peso sulla vita della città”. Secondo i rappresentanti dell’associazione è necessario “ripensarsi come capitale di una regione profondamente riformata, più in sintonia con l’Europa e consapevole del proprio ruolo nel Mediterraneo, come città attenta ai produttori, ai giovani e al nuovo potente ruolo delle donne”. Tutto questo “non può non esprimersi in una lista civica per Palermo e in altrettante liste collegate nelle circoscrizioni e nei comuni dell’intera provincia”.

“Basta con il modello leaderistico”

I fautori di questo nuovo tentativo ritengono “importante avviare subito un percorso civico che favorisca – spiegano – l’impegno di nuovi protagonisti della vita locale, consapevoli e competenti, vicini ai bisogni e ai problemi delle nostre comunità”. Tutto questo perché “la battaglia per la Palermo della legalità, dell’efficienza e della solidarietà deve andare avanti e non regredire”. Alla base del pensiero politico la lotta alla mafia, che “oggi – dicono – sembra ripiegare in un’economia di sussistenza e in una difesa di prossimità dei propri interessi”, ma dalle dichiarazioni degli animatori dei questa iniziativa sembra anche emergere un netto ‘no’ alla visione orlandiana degli ultimi dieci anni a Palazzo delle Aquile: “Non più un modello leaderistico – scrivono in un documento -, innanzitutto, ma un grande coinvolgimento collettivo che restituisca fiducia e riconoscimento a tanti protagonisti della vita cittadina.

