Pallacanestro Trapani prepara l’impegno di Udine

Questa mattina la 2B Control Trapani ha effettuato un allenamento di rifinitura al PalaConad in vista della partita di domani contro la Apu Old Wild West Udine (Palasport Primo Carnera, ore 17.00), gara valida per la 12ª giornata del girone di andata del campionato di Serie A2 Old Wild West – girone verde.

Questo il commento di Ygor Biordi in vista del match di domenica: “La vittoria contro Torino e l’aver affrontato dopo mesi una settima di allenamenti al completo, ci danno un grande stimolo per provare a giocarci le nostre chance. Udine è una corazzata, inutile dire che sono loro che partono col favore del pronostico ma se affronteremo la sfida con lo stesso ardore agonistico messo in campo l’ultima volta potremo metterli in difficoltà”.

Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di coach Daniele Parente: Ygor Biordi, Sekou Wiggs, Salvatore Basciano, Elijah Childs, Gabriele Romeo, Vincenzo Guaiana, Marco Mollura, Federico Massone, Matteo Palermo, Celis Taflaj.

Arbitri: MORETTI MAURO di MARSCIANO (PG); CIAGLIA GIANFRANCO di CASERTA (CE); BRAMANTE ANGELO VALERIO di SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

Note: 12ª giornata di andata. Simone Tomasini sarà assente a causa della frattura del soma vertebrale di D6.

Media: Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale https://www.facebook.com/PallTrapani e sull’account Twitter ufficiale https://twitter.com/PallacanestroTP. Differita su Telesud Trapani (canale 118 DDT) martedì alle 20.30.



