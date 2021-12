Rosolini, ruba gli arredi del presepe della piazza: denunciato un uomo

Tra la refurtiva anche delle balle di fieno: "Mi servono per il mio cavallo", si è giustificato

È stato grande lo sconcerto dei cittadini di Rosolini, nel Siracusano, quando, la scorsa mattina, si sono accorti che qualcuno aveva rubato parte della scenografia che compone la Natività del Presepe in piazza Santissimo Crocifisso.

I carabinieri di Rosolini, grazie alla conoscenza del territorio, nonché alla visione dei filmati di video sorveglianza, hanno identificato un uomo che la sera precedente ha accostato l’auto a pochi metri dal presepe prelevando alcune balle di fieno che componevano la grotta della natività.

Trasferito in caserma

L’uomo è stato accompagnato in caserma dove ha ammesso il furto dicendo che avrebbe consegnato le balle al suo cavallo come nutrimento; l’uomo è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa per furto aggravato.

