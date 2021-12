Seap Aragona: separazione consensuale con Serena Moneta

ARAGONA – La schiacciatrice Serena Moneta non fa più parte dell’organico della Seap Dalli Cardillo Aragona. La separazione è consensuale tra il club aragonese e l’atleta originaria di Tradate in provincia di Varese. “La Società del Presidente Nino Di Giacomo – si legge nella nota – rivolge alla Moneta un sentito ringraziamento per l’impegno profuso nei tre anni di permanenza alla Seap Dalli Cardillo Aragona, gli ultimi due con i gradi capitano, e le formula i migliori auguri per un ottimo proseguimento di carriera”.



