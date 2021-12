Speranza: “Superati i 105 milioni di vaccini iniettati, verifiche su variante Omicron”

“L'Italia ha donato 50 milioni di vaccini ai Paesi in via di sviluppo e ne daremo altri"

“Oggi supereremo i 105 milioni di dosi di vaccino somministrate e questo può avvenire perché nel nostro Paese c’è un grande servizio sanitario nazionale, capillare, che spesso, purtroppo, manca in tante aree del mondo”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla presentazione dell’edizione 2021 de Il Corriere della salute migranti.

Il ministro ha parlato delle donazioni di vaccini da parte dell’Italia ai Paesi in via di sviluppo: “È fondamentale farlo. L’Italia ha donato 50 milioni di dosi e aumenteranno ancora nelle prossime settimane. Ma donare ma non basta: noi Paesi più forti dobbiamo aiutare quelli più deboli anche ad organizzare le campagne, dobbiamo trasferire l’organizzazione della campagna, la formazione delle risorse umane, la rete logistico-organizzativa. Questo è un grande tema e la vera sfida della comunità internazionale”.

“La variante Omicron è una nuova insidia. In Italia i numeri sono ancora limitati ma in queste ore il ministero della Salute ha deciso che nella giornata di lunedì si farà una nuova flash survey, ovvero una nuova verifica della prevalenza delle diverse varianti nel Paese perché è fondamentale capire quanto sta crescendo la Omicron e con che ritmo rispetto all’andamento epidemiologico. Le notizie – ha concluso Speranza – su questa variante sono ancora parziali e non definitive ma segnalano che è insidiosa, problematica e che con tutta probabilità ha una maggiore capacità di contagiare“.



