Torino, crolla una gru su un palazzo: due morti e diversi feriti

TORINO – Crolla una gru su un palazzo di via Genova a Torino. Secondo le prime informazioni fornite dal 118, che sta operando sul posto con le forze dell’ordine, due uomini, con tutta probabilità operai impegnati in lavori di ristrutturazione – sono morti e un altro è rimasto ferito in modo grave e trasportato, insieme ad altri due passanti all’ospedale.

I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre dalle macerie le persone coinvolte. L’incidente si è verificato all’altezza del civico 107. Il cantiere riguardava il rifacimento del tetto dell’immobile. La strada è stata chiusa dalla polizia municipale, per evitare il passaggio di altre persone.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI