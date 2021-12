Torretta, quattro auto in fiamme: indagini in corso

TORRETTA (PALERMO) – Notte di fiamme a Torretta, in provincia di Palermo. Quattro automobili sono andate in fiamme.

La prima vettura andata a fuoco si trovava in via Puccini. Qui è andata in fiamme una Golf Volkswagen di un palermitano di 63 anni. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Partinico.

I pompieri non hanno avuto il tempo di spegnere le fiamme, verificare le cause del rogo e predisporre una relazione di servizio che è arrivata alla sala operativa una nuova richiesta di aiuto. Due auto stavano bruciando nella strada provinciale. La vettura di una donna di 42 anni di Piana degli Albanesi, una Fiat 500X, la Smart di un uomo di 46 anni di Palermo.

Anche in questo caso neppure il tempo di finire che è arrivata sempre a Torretta la richiesta di intervento. Stava bruciando sulla strada provinciale 3 bis la Mitsubishi Pajero di un palermitano di 70 anni.

Oltre ai pompieri in tutti e gli episodi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Carini che stanno indagando per risalire all’autore o agli autori dei danneggiamenti.



