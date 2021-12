Catania, a Francesco La Rosa il Solunto International Award

CATANIA – Assegnato al regista catanese Francesco La Rosa il Solunto International Award, promosso dalla Solunto Foundation. “Qualcosa di meraviglioso, sono felice – dice La Rosa – un premio prestigioso che viene consegnato in tre paesi contemporaneamente, Francia, Italia, e negli States a New York. Un premio per tutte quelle personalità distintesi nell’arte, nel giornalismo, nello spettacolo, nella medicina, nella ricerca scientifica, nell’imprenditoria, nella scrittura e nella cinematografia”.

Il premio Solunto International Award è stato assegnato a La Rosa per l’interesse della giornalista americana Josephine Buscaglia Maietta. A comunicare al regista catanese il riconoscimento è stato il presidente della Solunto Foundation Giuseppe Di Franco.

Si tratta del quarto riconoscimento dopo i tre premi istituzionali che il cineasta etneo ha ricevuto il 25 ottobre scorso a Montecitorio: alla medaglia della Presidenza del Consiglio e quella della Regione Lazio per il cortometraggio “Maledettissima tu”, infatti, si è aggiunto il riconoscimento per “l’intervento tecnico” nel film “Umanamente Totò poi il comico” da parte del Consiglio dei Ministri.



