Catania, “Metti la mascherina”: raid punitivo in bar di Librino

CATANIA – Non voleva mascherarsi contro il Covid ed è tornato per una spedizione punitiva, con complici, bastoni e pistola: il New Eden Bar di viale Bummacaro, a Librino, è stato il teatro di un raid da parte di dieci persone incappucciate e armate, venute a vendicare un giovane richiamato sulle misure di sicurezza antipandemia. Vittime dell’aggressione, ripresa dalle telecamere di sicurezza, sono il titolare del locale, di 76 anni, i suoi quattro figli e due dipendenti. La Squadra Mobile della Polizia a caccia del gruppo.

“Metti la mascherina”

Tutto è iniziato, secondo quanto riferisce Meridionews, ieri pomeriggio al New Bar Eden quando un cliente ha cercato di comprare qualcosa, ma il titolare del bar ha invitato il giovane a indossare la mascherina e si è rifiutato di accettare la banconota.

Pochi minuti dopo otto persone hanno fatto irruzione nel locale, con due a fare da palo. Come mostrato dalle telecamere di sicurezza, gli aggressori avevano il volto coperto dai cappucci delle felpe ed erano armati di bastoni e pistola. Subito dopo essere entrati hanno picchiato il titolare 76enne e i suoi quattro figli, oltre a due lavoratori. Dopo il raid, il commando è uscito veloce dal bar.

Le indagini

All’Eden Bar sono arrivate subito le volanti della Polizia e le ambulanze, per verificare che gli aggrediti stessero bene. Poco dopo è intervenuta anche la Polizia scientifica che ha acquisito le immagini del sistema di sicurezza. Sul caso indaga la Squadra mobile, che cerca di identificare tutti i membri della spedizione punitiva.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI