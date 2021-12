Covid, in arrivo la stretta di Natale: cabina di regia con Draghi

ROMA – Il Covid-19 continua a diffondersi rapidamente. Dilaga in Europa, un po’ meno in Italia dove le misure restrittive adottate stanno contenendo i contagi rispetto al resto degli Stati Ue. Un ulteriore stretta potrebbe essere adottata dal Governo. Giovedì 23 dicembre è infatti prevista la cabina di regia con il presidente Draghi per valutare eventuali ulteriore scelte restrittive in vista delle festività natalizie.

Secondo alcune fonti governative si potrebbe valutare l’estensione dell’obbligo vaccinale per ulteriori categorie di lavoratori: specialmente per quelli a contatto con il pubblico. Tra le ipotesi al vaglio anche quella dell’obbligo di tampone per i grandi eventi o comunque per gli eventi al chiuso: come andare in discoteca, al cinema o in teatro.

La riduzione della validità del Green pass sembra quasi scontata, anche se non si conosce la validità che potrà avere, e l’obbligo di mascherine all’aperto anche in zona bianca .



