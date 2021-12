Covid, la situazione del contagio in provincia di Agrigento

Il report dell'Asp Comune per Comune

AGRIGENTO – Sono 1.087 gli attuali positivi al coronavirus in provincia di Agrigento. Gli ultimi casi scoperti sono stati 108 su un totale di 329 tamponi. I dati arrivano dall’Asp. In provincia ci sono diversi casi critici, come quello di Santa Elisabetta, dove è positivo anche il sindaco.

Questa la situazione Comune per Comune: Agrigento 126; Alessandra della Rocca 2; Aragona 3; Bivona 0; Burgio 1; Calamonaci 11; Caltabellotta 0; Camastra 4; Cammarata 64; Campobello di Licata 54; Canicattì 130; Casteltermini 18; Castrofilippo 117; Cattolica Eraclea 48; Cianciana 1; Comitini 0; Favara 61; Grotte 7; Joppolo Giancaxio 5; Licata 36; Lucca Sicula 6; Menfi 8; Montallegro 0; Montevago 0; Naro 25; Palma di Montechiaro 11; Porto Empedocle 22; Racalmuto 7; Raffadali 20; Ravanusa 35; Realmonte 21; Ribera 77; Sambuca di Sicilia 13; San Biagio Platani 0; San Giovanni Gemini 63; Sant’Angelo Muxaro 1; Santa Elisabetta 19; Santa Margherita Belice 7; Santo Stefano di Quisquina 1; Sciacca 42; Siculiana 17; Villafranca Sicula 1.



