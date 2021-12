Il derby tra Messina e Catania finisce in parità

Finisce in parità tra Messina e Catania la sfida nel gelo del “San Filippo-Scoglio“ con gli ospiti costretti a rincorrere la squadra affidata in settimana ad Ezio Raciti, promosso dalla “Primavera” alla prima squadra. Il Catania inizia al piccolo trotto, pressando gli avversari nella loro metà campo ma la retroguardia peloritana non corre eccessivi pericoli. Anzi, è proprio il Messina a rompere gli indugi, grazie ad una clamorosa incertezza di Stancampiano che non trattiene la conclusione di Damian consentendo a Rondinella di ribadire in gol da due passi. Moro si da un gran da fare ma è stretto nella morsa della difesa avversaria e non trova la giocata propizia. Nella ripresa, Baldini inserisce Russotto, Sipos, Albertini e Zanchi ed i rossazzurri pressano a caccia del pari che arriva dopo una bella giocata di Moro che consegna a Sipos un pallone spedito dall’attaccante contro la traversa: Albertini è pronto a ribadire in rete per 1-1. Ma la gioia dura poco perché l’incerta retroguardia ospite si fa sorprendere ancora dall’improvvisa folata messinese, ottimizzata dal neoentrato Marginean che spedisce il pallone nell’angolino più lontano riportando i giallorossi in vantaggio. Le emozioni non sono, però, ancora finite perché Sipos anticipa Lewandowski, in avventurosa uscita, siglando il definitivo 2-2, anche se Adorante spreca un’ulteriore opportunità in pieno recupero. Il Catania torna a casa con un punto e tante recriminazioni per una prestazione al di sotto delle aspettative. Per il Messina è un brodino caldo che non migliora più di tanto l’anemica posizione di classifica.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

13° Catania pericoloso: sulla punizione battuta da Maldonado, mischia in area messinese con l’arbitro che fischia un fallo in attacco;

16° sullo spiovente dalla bandierina, colpo di testa di e gran risposta di Lewandoski che salva il risultato!

18° Messina in vantaggio: Maldonado perde palla sulla trequarti e Damian lascia partire una staffilata dalla distanza che Stancampiano non trattiene:

Rondinella segna ribadendo in rete da due passi: 1-0 !

24° Lewandoski anticipa Moro in uscita bassa;

28° Biondi si allunga ma riesca a deviare solo debolmente; 30° mischia in area rossazzurra ma Adorante e Fofana non riescono ad approfittarne;

37° ammonito Biondi: era in diffida e sarà squalificato;

44° il Catania spreca una buona occasione: sul cross di Biondi, Moro calcia al volo ma manda il pallone alto;

45° il primo tempo si chiude col Messina in vantaggio.

SECONDO TEMPO

1° nel Catania, Sipos e Russotto subentrano a Piccolo e Biondi;

2° Moro fermato da Rondinella appena dentro l’area:

3° conclusione alle stelle di Adorante servito in profondità da Damian;

8° tentativo di conclusione di Moro ribattuta da Carillo;

9° colpo di testa di Sipos, alto;

12° ci prova Russotto ma il suo tiro viene smorzato;

16° nel Messina, Russo e Marginean sostituiscono Balde e Rondinella;

20° nel Catania, Zanchi e Albertini sostituiscono Pinto e Maldonado;

22° Simonetti chiude in scivolata su Zanchi lanciato sulla sinistra;

25° punizione dalla distanza di Russotto: il pallone esce di poco;

29° pareggio del Catania: sforbiciata di Moro che consente a Sipos di calciare verso la porta avversaria. Il pallone si stampa sulla traversa ed Albertini segna a porta vuota: 1-1 !

30° Russo ruzzola a terra in area catanese: l’arbitro lascia proseguire;

31° Rosaia calcia fuori dal limite;

32° Marginean riporta subito il Messina in vantaggio spedendo il pallone in rete dopo un’azione convulsa a diagonale nell’angolo più lontano: 2-1 !

34° pareggio del Catania: Sipos di testa anticipa Lewandowski e spedisce in rete: 2-2 !

38° nel Messina, Celic rileva Simonetti;

39° nel Catania, Provenzano prende il posto di Greco;

40° Adorante, da buona posizione, tira alto;

43° punizione di Russo, a lato;

45° concessi 5 minuti di recupero;

49° nel Messina, Di Stefano e Konate subentrano ad Adorante e Damian;

50° finisce 2-2 !

IL TABELLINO

A.C.R MESSINA (5-3-2): Lewandowski, Fantoni, Carillo (k), Fazzi, Rondinella (dal 16°s.t. Marginean), Mikulic, Fofana, Damian (dal 49°s.t. Konate), Simonetti (dal 38°s.t. Celic), Balde (dal 16°s.t. Russo), Adorante (dal 49°s.t. Di Stefano). A disposizione: Fusco, Busatto, Catania, Goncalves, Vukusic, Nicosia. Allenatore: Ezio Raciti.

CATANIA (4-3-3): Stancampiano, Calapai, Ercolani, Claiton (k), Pinto (dal 20°s.t. Zanchi), Maldonado (dal 20°s.t. Albertini), Greco (dal 39°s.t. Provenzano), Rosaia, Biondi (dal 1°s.t. Russotto), Piccolo (dal 1°s.t. Sipos), Moro. A disposizione: Sala, Borriello, Pino, Izco, Ropolo, Cataldi, Frisenna. Allenatore: Francesco Baldini.

Arbitro: Matteo Gualtieri di Asti. Assistenti: Roberto Terenzio (Cosenza) e Marco Ceolin (Treviso). 4° Uomo: Federico Fontani (Firenze).

Reti: 18°p.t. Rondinella (ME); 29° s.t. Albertini (CT); 32°s.t. Marginean (ME); 34°s.t. Sipos (CT).

Ammoniti: Carillo (ME); Biondi (CT); Lewandowski (ME); Russotto (CT); Fazzi (ME); Marginean (ME).





