Incidente a Palermo, la buca e il monopattino: operato Natale Giunta

PALERMO – E’ caduto con il suo monopattino, a causa di una buca, mentre percorreva un tratto di piazza don Luigi Sturzo a Palermo, a pochi passi dalla centrale piazza Politeama. Brutta disavventura per lo chef palermitano Natale Giunta che, dopo la caduta, ha riportato diversi traumi ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

“Una città che invita i propri cittadini al green, una città che lancia i monopattini come un cambiamento educativo nella mobilità. Una città che rischi la vita con tutte le buche che ci sono in giro – ha commentato amaramente lo chef sul suo profilo Facebook – Grazie per come gestite le strada, le buche. Un naso rotto, punti in testa e traumi ovunque”.

L’incidente è accaduto venerdì sera e Natale ha riportato la rottura del setto nasale oltre che diversi traumi.



