Palermo, incidente con lo slittino: 19enne ferito a Piano Battaglia

PALERMO – Con lo slittino contro una roccia. A Piano Battaglia un 19enne è rimasto ferito dopo lo scontro con una roccia, a forte velocità.

I fatti

Prima domenica di presenze massicce a Piano Battaglia, dopo che la scorsa stagione era stata azzerata dalle restrizioni per la pandemia di Covid-19, e primi interventi per soccorrere gitanti infortunati. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, presenti nella località montana in virtù della convenzione con la Protezione civile della Città metropolitana di Palermo, sono intervenuti per un ragazzo che si è ferito finendo contro una roccia mentre scivolava con lo slittino nel pendio di fronte al parcheggio sciatori.

Il ferito

R. D. L., 19 anni, di Riesi (Cl) si è procurato la sospetta frattura della tibia destra e, dopo essere stato immobilizzato sul posto, è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Petralia Sottana.



