Palermo, Marconi: “Con un po’ di cattiveria potevamo vincere”

“Secondo me se ci sono otto punti di differenza un po’ va dato merito a loro. In campo finché erano undici in campo, ma anche in 10 contro 11, hanno dato prova di aver tanta qualità. La qualità paga sempre, quindi bravi loro. Purtroppo siamo stati sfortunati perché con un pizzico di fortuna, di cattiveria in più avremmo potuto portarla a casa. Vedendo le azioni loro, all’ultimo hanno rischiato fare gol pure loro, quindi fondamentalmente è giusto lo zero a zero. Terzi al giro di boa? E’ normale che comunque il nostro bilancio è positivo, perché se guardo quanto fatto l’anno scorso sicuramente il trend è positivo. Bisognerà fare molto di più però all’inizio dell’anno essere l’inseguitrice di una squadra così attrezzata significa che siamo sul pezzo e che siamo stati bravi a sfruttare quando abbiamo avuto un periodo positivo, ma anche adesso che le cose non girano a nostro favore. Episodio Paponi lanciato a rete? C’è stata un’incomprensione, pensavo che il compagno andasse a saltre quindi ho fatto poca copertura. In quel frangente mi sono fatto prendere alla sprovvista però fortunatamente è andata bene. Non trovo alibi riguardanti il campo. Oggi c’era una cornice di pubblico spettacolare, può succedere anche a noi di non avere il manto in condizini eccellenti, non ci si può lamentare”. Ivan Marconi, difensore del Palermo, ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa al termine della gara contro il Bari che si è conclusa a reti inviolate.



