Per la protesta dei partiti non coinvolti

PALERMO – Rinviato a dopo le feste natalizie il vertice del centrodestra per le candidature in Sicilia, inizialmente previsto a Roma per martedì 21 dicembre. Secondo quanto apprende l’Italpress da fonti della coalizione, la riunione è stata rinviata dopo le proteste di alcuni partiti che erano stati esclusi dal vertice. Partiti che saranno invitati alla riunione che si terrà a gennaio.



