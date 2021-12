Al Reparto di talessemia, i doni delle All Stars Sicilia ai bimbi

CATANIA. Una mattinata necessaria che restituisce conforto e speranza in un momento nel quale i rapporti umani restano confinati nel perimetro del distanziamento sociale.

A Catania ed in giro per l’isola, l’impegno della squadra di calcio delle All Stars Sicilia non viene meno: e non lo è stato nemmeno nella settimana del Santo Natale.

Quasi una tradizione, ormai, per la formazione composta da ex calciatori, artisti, attori e giornalisti, fondata e presieduta dall’inossidabile Luca Napoli.

Questa mattina la tappa è stata all’Unità Operativa Dipartimentale di talessemia dell’ospedale Garibaldi di piazza Santa Maria di Gesù a Catania. All’insegna dei doni portati ai bimbi del reparto che lì vanno per le trasfusioni o, nei casi più delicati, per essere ricoverati e sottoposti alle cure mediche.

I giocattoli ai bambini per ricordare anche agli adulti che il tempo dedicato ai più piccoli non è mai tempo sprecato: è, anzi, occasione di crescita e condivisione. Quasi un motto per le All Stars Sicilia, formazione nata infatti all’insegna della solidarietà gratuita e senza fronzoli.

Armando Pantanelli (ex numero 1 del Calcio Catania)



“Lo dico con grande gioia: è stata un’altra bella iniziativa – spiega Luca Napoli -. Quando sembra che ne hai vissute tante e rischi di cadere nella routine, capisci che questa non è una cosa tanto per fare ma è un dovere che ognuno di noi si porta dentro per stare vicino a chi non passa momenti fortunati. Abbiamo incontrato un personale medico fantastico ed i doni ai bimbi resta il suggello della giornata”.

A fare da madrina, la showgirl Rosaria Cannavò.

L’unità di Talassemia è composta da un equipe di quattro medici. Ci sono Roberto Lisi (responsabile dell’UOD), i dirigenti Carmela Consalvo, Maria Rita Signorino e Maria Trefiletti; cinque infermieri professionali:

Patrizia Mauceri (facente funzione caposala), Alessandro Marchese, Giusy Maglione, Monica Vatieri, Rosaria Spadaro; due ausiliari: Antonio Reina e Matilde Scaglione.

dott. Roberto Lisi (Responsabile del Reparto)

In una mattinata di sole, sapere dei sorrisi di chi si trova in corsia dopo aver ricevuto un giocattolo diventa un fatto che restituisce davvero speranza.

Momenti che non appagano chi si dedica ad iniziative di questa portata e che, anzi, diventano terreno fertile per nuove e mai banali manifestazioni di beneficienza.

Rosaria Cannavò (Showgirl)



