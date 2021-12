Amianto nelle scuole, per la prima volta Miur condannato al risarcimento

Il Tribunale di Bologna condanna il ministero dell’Istruzione a risarcire con 930.258 euro la morte nel 2017 della docente Olga Mariasofia D’Emilio, per mesotelioma in seguito all’esposizione all’amianto nella scuola in cui lavorava. Ne dà notizia l’Ona (Osservatorio nazionale amianto) spiegando che si tratta della prima condanna del Miur per la presenza di amianto nelle scuole.



