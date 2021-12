Città metropolitana, Pogliese: “Spenderemo risorse Snai”

CATANIA – “Abbiamo già progetti in cantiere per spendere al meglio le risorse, 4 milioni di euro per Val Simeto e 6 milioni per gli otto Comuni calatini, per intervenire non solo sulle strade provinciali ma per mettere in opera interventi utili ad agevolare lo sviluppo e il benessere che le aree interne offrono a tutto l’indotto economico della provincia”. Lo ha detto il sindaco metropolitano di Catania Salvo Pogliese a margine di una serie di incontri con i sindaci dell’area interna del Val Simeto e del Calatino e i loro delegati in merito al programma di Strategia nazionale aree interne (Snai) che permettera’ alla Citta’ metropolitana di Catania di ottenere il finanziamento previsto dal Decreto 394/2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita’ Sostenibile di concerto con Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

L’iter procedurale dovrà essere completato con urgenza per consentire l’invio delle proposte al ministero entro il prossimo 31 dicembre. Agli incontri hanno partecipato i sindaci di Adrano, Centuripe, Caltagirone, Grammichele; Licodia Eubea, Mineo, Mirabella Imbaccari, San Cono, San Michele di Ganzaria e Vizzini.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI