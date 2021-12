Controlli Covid: multato titolare di una discoteca a Montelepre

PALERMO – I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno multato un locale a Montelepre per aver organizzato una festa organizzata dagli studenti di un istituto scolastico senza il rispetto delle norme anti Covid-19.

Nel corso dei controlli è emerso che il titolare non aveva la documentazione amministrativa per svolgere l’attività di discoteca e nel locale sono stati trovati 279 ragazzi. In base a quanto previsto dalle norme per contrastare la pandemia potevano entrare solo 250 clienti.

E’ stata elevata una sanzione che va dalle 400 ai 1.000 euro. Sono stati trovati quattro lavoratori in nero. In questo caso la sanzione va da 7.200 a 43.200 euro. Nel corso delle verifiche anche con l’utilizzo dei cani antidroga nel locale i militari hanno trovato anche 20 grammi tra marijuana e cocaina. Tutti i giovani presenti alla festa avevano il super Green pass.



