Covid, continua a salire la curva dei ricoveri in Sicilia

I dati provincia per provincia

PALERMO – Il dato numerico sembrerebbe indicare un arretramento dell’epidemia ma in realtà i 608 nuovi casi indicati nel report odierno del ministero della Salute per quanto riguarda la Sicilia sono emersi da una platea di appena 13.905 tamponi. Un numero decisamente inferiore di test rispetto alle ultime giornate della settimana scorsa, frutto del fine settimana. Domenica i nuovi positivi erano stati 1.212. Il tasso di positività scende al 4,4% ieri era al 4,5%.

L’isola è al nono posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 2.576 casi, al secondo posto l’Emilia Romagna con 2.369 casi, al terzo posto il Veneto con 2.304, al quarto il Lazio con 1.638 casi, al quinto il Piemonte con 1.581 casi, al sesto posto la Campania con 1.308 casi, al settimo posto la Toscana con 955 casi, all’ottavo la Liguria con 610 casi. Gli attuali positivi sono 21.068 con un aumento di 281 casi. I guariti sono 321 mentre le vittime sono 6 e portano il totale dei decessi a 7.355.

Sul fronte ospedaliero sono 591 ricoverati, con 16 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 63, 2 casi in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 223 casi, Catania 249, Messina 18, Siracusa 0, Ragusa 0, Trapani 5, Caltanissetta 72, Agrigento 41, Enna, 0.

Prosegue, intanto, la corsa alla vaccinazione che da qualche giorno coinvolge anche i più piccoli. In Sicilia, però, la campagna tra i bambini non sembra sfondare: ecco i dati.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI