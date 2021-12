Covid, Italia in fase epidemica acuta: si va verso la zona arancione

ROMA – Covid, l’Italia si avvicina alla zona arancione: ne è convinto Guido Rasi, consulente scientifico di Figliuolo, che fa notare come continui “ad aumentare l’occupazione dei posti ospedalieri. E’ fondamentale fare subito le terze dosi. E’ una corsa contro il tempo”.

Il ministero della Salute chiede alle Regioni di rafforzare le misure di assistenza anti Covid: “Il Paese è in una fase epidemica acuta”. Conferma la ‘preoccupazione’ del governo, ma assicura che ancora nessuna decisione è stata assunta. Draghi convoca una cabina di regia per il 23 dicembre. Servirà anche a “decidere se ci sarà bisogno di ulteriori misure”. Appello degli anestesisti: “Aumento del 70% dei posti occupati in intensiva, lockdown stringente per i non vaccinati”. Bagarre di medici no vax all’assemblea dell’Ordine a Roma, proteste contro l’obbligo di vaccino.



