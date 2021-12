Covid, la variante Omicron avanza: aumentano in casi in Italia

In diverse nazioni costituisce il 100% dei casi in circolazione

La variante Omicron del SarsCoV2 avanza a grandi passi e colpisce, purtroppo, molti cittadini.

I dati, al momento, indicano che la nuova variante costituisce il 100% del virus in circolazione in Slovenia, Cina, Sierra Leone, Ecuador, Libano e Malawi. In Africa si registrano inoltre le percentuali più altre relative alle sequenze della Omicron sul totale delle sequenze depositate, come testimoniano i valori relativi a Mozambico (94,4%), Sud Africa (93,4%), Kenya (84,4%), Botswana (69,2%) e Ghana (52,0%).

Al di là della Slovenia, in Europa i valori più alti riguardano Norvegia, (26,6%), Montenegro (16,7%), Irlanda (12,0%), Gibilterra (11,8%), Austria (7,3%) Olanda (5,8%), Belgio (5,5%), Gran Bretagna (5,4%), Spagna (6,7%), Portogallo (3,7%), Israele (2,8), Svizzera (2,4%), Svezia (2,1%), Italia, Repubblica Ceca e Francia (1,1%), Danimarca e Germania (1,0%), Polonia (0,3%).

In Italia, cinque giorni fa, i positivi erano allo 0,5% adesso all’1,1%. Il 15 dicembre le sequenze depositate erano 17 e attualmente sono 60.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI