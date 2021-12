Giarre, il consigliere Tomarchio aderisce a #diventerà bellissima

GIARRE. Il consigliere comunale, Alfio Tomarchio ha aderito al Movimento di #diventerà bellissima. Lo ha annunciato lo stesso rappresentante istituzionale nel corso della seduta consiliare di ieri.

“Sono felice di annunciarlo – spiega Tomarchio – e pur rimanendo all’interno del gruppo “Noi per Giarre”, del quale sono vice-capogruppo in consiglio, ufficializzo la mia appartenenza al movimento politico Diventerà Bellissima del Presidente della Regione, Nello Musumeci. Lasciatemi ringraziare anche il mio riferimento politico nella persona del deputato regionale, Giuseppe Zitelli.

Metto a disposizione dell’amministrazione – conclude Tomarchio – il mio impegno da consigliere e da aderente al Movimento affinché si possano migliorare le condizioni in cui si trova Giarre nell’ottica di servizio alla mia e alla nostra città”.

“Il nostro Movimento cresce e lo fa con la voglia di spendersi senza sosta per le nostre comunità – interviene il deputato e commissario provinciale di #diventerà bellissima, Giuseppe Zitelli -. Continuiamo il lavoro di programmazione assieme al Presidente Musumeci ed alla nostra squadra”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI