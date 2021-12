Incidente sulla statale: due feriti a Butera e traffico bloccato

Sulla strada statale 626 “Della Valle del Salso” il traffico è provvisoriamente bloccato al chilometro 43,800, a Butera, in provincia di Caltanissetta, a causa di un incidente. Per cause in corso di accertamento, due veicoli sono entrati in collisione e, nell’impatto, due persone sono rimaste ferite. Lo rende noto l’Anas.

Intervento dell’Anas

“Il personale – spiegano – è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”.

