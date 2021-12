Intesa sul Superbonus, niente tetto Isee per le villette

ROMA – Superbonus, niente tetto Isee per le villette, allargamento al fotovoltaico, incluse le barriere architettoniche e lavori trainati allineati a quelli trainanti: queste, secondo quanto si apprende, alcune delle novità concordate fra maggioranza e governo sulle modifiche al Superbonus. L’intesa arriva dopo una lunga trattativa con l’esecutivo e sarà tradotta in un emendamento pronto solo nella giornata di domani. Si fa sempre più tesa la corsa al Quirinale. Per Renzi “la destra ha i numeri, ma non la strategia né il candidato”.

Domani l’apertura del cantiere pensioni, con l’incontro tra Draghi ed i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. I sindacati vogliono superare la legge Fornero e garantire più flessibilità in uscita, con la possibilità di andare in pensione da 62 anni o con 41 anni di contributi a prescindere dall’età.



