LESCATOLESCALDACUORE, un piccolo gesto dal grande significato

Tornano a Messina per il secondo anno le #scatolescaldacuore, iniziativa solidale per i bambini bisognevoli della città. “Dopo l’enorme successo dello scorso anno – ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali – Alessandra Calafiore – non si poteva replicare un’ iniziativa che ha messo in circolo tanta solidarietà. Per questo, fiduciosi e certi del grande cuore dei messinesi, abbiamo deciso di riproporre #Lescatolescaldacuore anche quest’anno, contando sulla loro sensibilità ”.

L’iniziativa è entrata nel vivo nei giorni scorsi, ma c’è ancora tempo fino al 24 dicembre per donare qualcosa a chi ne ha bisogno. Si tratta di una forma di beneficenza particolare, che vuole regalare anche il piacere della sorpresa di scartare un pacco regalo. Aderire all’iniziativa è molto semplice, basta prendere una scatola, riempirla con un indumento caldo, un oggetto di svago, uno per la cura del corpo, un alimento “goloso” e un biglietto gentile. Una volta chiusa, e impacchettata bisognerà portarla sotto l’albero di Palazzo Zanca sino al 24 dicembre 2021.



